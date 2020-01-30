Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

Копы объявили спецоперацию в Харькове из-за перестрелки и взрыва

19:00
Копы разыскивают стрелявших - фото 1
Копы разыскивают стрелявших

Днем в четверг, 30 января, на улице Кузнецкой в одном из жилых микрорайонов Харькова произошла перестрелка, которая сопровождалась еще и взрывом.

По данным копов, инцидент случился возле Дома Малютки, а перед стрельбой свидетели случившегося видели у места ЧП около 15 человек.

Бойцы КОРДа эффектно задержали группу разбойников (ВИДЕО)

Что именно произошло, неизвестно. Звонившая в полицию заявительница сообщила о том, что окло 13:30 слышала стрельбу и взрыв. По некоторым данным, в результате происшествия пострадал боец "Нацкорпуса" Сергей Величко. Через какое-то время после инцидента на месте уже никого не было.

Копы объявили спецоперацию в Харькове из-за перестрелки и взрыва - фото 195139

Очевидцы утверждают, что злоумышленники скрылись на белом "Мерседесе", в котором находился раненый.

Глава Харьковского отделения "Нацкорпуса" Константин Немичев сообщил, что у него нет такой информации. Чем занимались у областного Дома ребенка №2 представители общественной организации, которая известная своим националистической деятельностью, неизвестно.

На месте преступления следователи обнаружили осколки гранаты.

По факту преступления по Харькову объявили полицейскую операцию "Сирена". Копы разыскиывают стрелявших, но пока их работа к успеху не привела.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Харьков полиция стрельба взрыв уголовное дело Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Андрей Хрипунов "всплыл" в Офисе президента - фото 1
Называвший активистов Майдана "ультранационалистами" дипломат стал советником Богдана
21:00
Землю, которой Деркач завладел незаконно, арестовали - фото 1
Земля на миллиард: суд арестовал десятки гектаров, отжатых нардепом Деркачем в Конча-Заспе
19:00
Круиз по Европе стал кошмаром для двух тысяч пассажиров - фото 1
Подозрение на коронавирус: в Италии "завис" круизный лайнер с тысячами людей на борт
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...