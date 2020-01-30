Копы объявили спецоперацию в Харькове из-за перестрелки и взрыва

Копы разыскивают стрелявших

Днем в четверг, 30 января, на улице Кузнецкой в одном из жилых микрорайонов Харькова произошла перестрелка, которая сопровождалась еще и взрывом.

По данным копов, инцидент случился возле Дома Малютки, а перед стрельбой свидетели случившегося видели у места ЧП около 15 человек.

Что именно произошло, неизвестно. Звонившая в полицию заявительница сообщила о том, что окло 13:30 слышала стрельбу и взрыв. По некоторым данным, в результате происшествия пострадал боец "Нацкорпуса" Сергей Величко. Через какое-то время после инцидента на месте уже никого не было.

Очевидцы утверждают, что злоумышленники скрылись на белом "Мерседесе", в котором находился раненый.

Глава Харьковского отделения "Нацкорпуса" Константин Немичев сообщил, что у него нет такой информации. Чем занимались у областного Дома ребенка №2 представители общественной организации, которая известная своим националистической деятельностью, неизвестно.

На месте преступления следователи обнаружили осколки гранаты.

По факту преступления по Харькову объявили полицейскую операцию "Сирена". Копы разыскиывают стрелявших, но пока их работа к успеху не привела.