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Бойцы КОРДа эффектно задержали группу разбойников (ВИДЕО)

17:40
Спецназ задержал банду, которая грабила дома в Днепропетровской области - фото 1
Спецназ задержал банду, которая грабила дома в Днепропетровской области

На днях в Каменском Днепропетровской области бойцы спецподразделения полиции провели успешную спецоперацию по захвату вооруженных преступников, на счету которых как минимум три вооруженных нападения на людей по всему региону.

Как утверждают в полиции, четверо бандитов сколотили свою группировку в июле прошлого года, когда и совершили первое нападение.

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После этого вооруженные мужчины возрастом от 33 до 40 лет с оружием еще дважды врывались в дома к своим жертвам, связывали их, угрожали и забирали все ценные вещи.

12 января злоумышленники неслабо поживились в очередном частном доме, а параллельно с этим подрезали владельца помещения и избили его брата с матерью.

Бойцы КОРДа эффектно задержали группу разбойников (ВИДЕО) - фото 195052

Когда следователи просматривали записи с камер наблюдения во дворе пострадавших и возле него, они сумели выйти на след преступников. А поскольку те могли оказать вооруженное сопротивление, было принято решение о привлечении к задержанию бойцов КОРДа. Спецназовцы прибыли на место, где скрывалась группировка, и упаковали всех ее членов.

"В автомобиле и по месту жительства задержанных обнаружили три пистолета, патроны к ним и гранаты РГД-5 с запалами, - отметили в полиции. - Сейчас устанавливается возможная причастность задержанных к другим преступлениям".

Злоумышленников обвиняют в разбое и проникновении, а также в незаконном обращении с оружием. Фигурантам грозит до 12 лет за решеткой.

Смотрите видео захвата группы разбойников в Каменском онлайн:

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Днепропетровская область уголовное дело задержание КОРД оружие полиция Новости
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