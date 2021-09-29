Контроллеры заряда аккумулятора: функции и виды

Контроллер заряда аккумуляторной батареи является важным и обязательным конструкционным элементом любой солнечной электростанции. Он выполняет функцию связующего звена между фотопанелью и элементом питания, обеспечивая корректный режим заряда последнего.

Функции приспособления

Купить контроллер заряда АКБ необходимо каждому владельцу автономной электростанции, поскольку именно этот прибор защищает от чрезмерной зарядки и разряда. В первом случае он ограничивает или полностью прекращает подачу электрической энергии, а во втором отключает батарею от системы, если показатель напряжения падает до критического состояния.

Важно отметить, что в случае непрерывной подзарядки ток, даже немного превышающий нормативный показатели, может стать причиной перезаряда аккумулятора. Это приводит у его перегреву, к пересыханию электролита. Как следствие, через некоторое время батарея полностью выходит из строя, нуждается в замене.

Кроме того, среди функций данного приспособления необходимо отметить защиту АКБ от:

коротких замыканий;

обратной полярности.

Также контроллеры могут выполнять регулировку конечного напряжения, перенаправлять избыточные мощности в системе. Они изготавливаются с информационными дисплеями или индикаторами. Самые прогрессивные модели могут быть подключены к ПК для максимально точной настройки, а также сбора и анализа информации.

При выборе подходящей модели желательно отдать предпочтение устройству с информационным дисплеем, который способен показывать множество различной информации:

уровень заряда АКБ;

текущее напряжение батареи;

ток солнечной панели, зарядка аккумулятора;

общий объем накопленной и отданной энергии и т. д.

Также такие устройства могут выводить на экран различные предупредительные сообщения, например, о скором отключении элемента питания от сети. Некоторые модели оснащаются реле времени. Это обеспечивает возможность включать ночное освещение по таймеру, проводить одновременную зарядку двух батарей и т. д.

Виды контроллеров

Выделяют два основных типа приспособлений:

PWM – с широтно-импульсной модуляцией;

MPPT – с функцией слежения за точкой критической мощности.

При этом важнейшими характеристиками при выборе контроллера являются максимальный пропускаемый ток и номинальное напряжение АКБ.

С точки зрения технологического решения оборудование первого типа (PWM) представляет собой электронный переключатель, поэтому хорошо подходит для небольших домашних электростанций. Модификации второго образца отличаются более сложными конструкциями. Они позволяют использовать фотопанели максимально эффективно. Как правило, применяются в конструкциях мощных автономных электростанций.

Кроме того, на рынке можно встретить мультисистемные контроллеры, которые характеризуются универсальными эксплуатационными качествами и могут работать с различным напряжением.