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Контроль должен быть: "Слуги народа" пишут закон об интернете и онлайн-СМИ

14:00
Политтехнолог Потураев рассказывает о необходимости контролить сайты - фото 1
Политтехнолог Потураев рассказывает о необходимости контролить сайты

Народные депутаты из пропрезидентской партии собираются принять закон, определяющий отношение интернет-порталов к средствам массовой информации. Это поможет парламентариям урегулировать деятельность онлайн изданий.

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев объявил о том, что закон об интернете СМИ уже разрабатывают.

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Как утверждает адепт Зеленского и новой власти, законопроект "должен быть максимально приближен к медиакодексу".

- Мы создали рабочую группу - там медиаюристы, представители индустрии и министерства, депутаты. Я надеюсь, что в средине ноября мы сможем вынести на публичное обсуждение первый драфт законопроекта, и, если мы все придем к консенсусу, то в декабре можно будет провести голосование в первом чтении, чтобы снова, пройдя цикл обсуждения, получить уже окончательный законопроект, - отметил "Слуга народа".

Потураев аргументирует необходимость принятия закона тем, что "власти должны знать, что относится к медиа, а что - нет".

При этом документ его авторы фактически разрабатывают исключительно с одной лишь целью - взять онлайн издания под контроль.

- Что касается контент-контроля, - конечно, он должен быть, иначе мы будем постоянно проигрывать, - пояснил нардеп суть закона.

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