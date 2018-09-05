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Контрабанда в Украину ФСБшники задержали "волонтера", возившего снаряжение для "ДНР"

22:20, Сегодня
Бабич может присесть в тюрьму за контрабанду оружия в Украину - фото 1
Бабич может присесть в тюрьму за контрабанду оружия в Украину

Российские террористы упаковали своего же приспешника Дмитрия Бабича, которому инкриминируют "контрабанду" товаров специального назначения в Украину. Спецслужбисты, де-факто, признали, что никаких "ДНР" не существует.

Террорист, который в соцсетях хвастался своими фотографиями с поездок на Донбасс с оружием, может присесть в российскую тюрьму.

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Сам Бабич позиционировал себя как "волонтер", который 19 раз успешно провозил через контрольно-пропускные пункты РФ на оккупированную украинскую территорию вооружение и снаряжение. На 20-й раз его задержали.

ФСБшники утверждают, что боевик вез террористам "ДНР" бронежилеты, тактические очки, наколенники и налокотники. Экспертиза установила, что эти товары относятся к продукции военного назначения.

Теперь пособнику Кремля грозит несколько лет заключения.

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