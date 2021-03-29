Контейнеровоз «Евер Гівен» нарешті зняли з мілини в Суецькому каналі
Народна творчість по темі / @alexmak
Судно «Евер Гівен», яке майже на тиждень перекрило Суецький канал та стало головною темою новин і мемів, вдалося зняти з мілини рано вранці 29 березня.
400-метровий контейнеровоз вирівняли в каналі, але його подальшу буксирування продовжать після припливу в понеділок.
Коли зможе відновитися рух інших суден по Суецькому каналу, поки невідомо.
«Евер Гівен» - один з найбільших контейнеровозів в світі - сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі вранці 23 березня.
Через це в черзі на вхід в канал вишикувалися понад 300 суден. В операції зі зняття контейнеровоза з мілини задіяли 13 буксирів.
Ця подія стала головною темою світових новин, а також чисельних мемів.
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