Контейнеровоз «Евер Гівен» нарешті зняли з мілини в Суецькому каналі

Народна творчість по темі / @alexmak

Судно «Евер Гівен», яке майже на тиждень перекрило Суецький канал та стало головною темою новин і мемів, вдалося зняти з мілини рано вранці 29 березня.

400-метровий контейнеровоз вирівняли в каналі, але його подальшу буксирування продовжать після припливу в понеділок.

Коли зможе відновитися рух інших суден по Суецькому каналу, поки невідомо.

«Евер Гівен» - один з найбільших контейнеровозів в світі - сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі вранці 23 березня.

Через це в черзі на вхід в канал вишикувалися понад 300 суден. В операції зі зняття контейнеровоза з мілини задіяли 13 буксирів.

Ця подія стала головною темою світових новин, а також чисельних мемів.