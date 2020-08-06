Контактировали со многими людьми: в Ивано-Франковском облсовете - вспышка коронавируса

Депутаты и сотрудники Ивано-Франковской ОГА заразились коронавирусом

В четверг, 6 августа, в областном совете региона заявили о подтвержденных лабораторным путем заболеваниях COVID-19 среди сотрудников и депутатов. Количество контактных с зараженными лиц может быть очень большим.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал глава облсовета Александр Сыч.

По его словам, несмотря на вспышку, исполнительный орган будет стараться работать в штатном режиме. Правда, это вполне может привести к еще большему распространению коронавируса.

"Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей, - отметил Сыч. - Прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.