Конструкторы для детей — развивающие игры с безграничным потенциалом

Простая игрушка раскрывает аналитические способности и определяет будущую профессию.

Исследования подтверждают, что на протяжении веков родители и учителя знали: играть со строительными кубиками — это не только весело, но и полезно.

Наборы для самых маленьких обманчиво просты, но немногие игрушки предлагают столько преимуществ. Есть свидетельства того, что они развивают логику, инженерные навыки и связаны с более высокими математическими достижениями.

Какими бы ни были детали, конструктор для детей остается мощным инструментом обучения. Если предоставлять ребенку необходимые материалы в раннем возрасте, в 16–18 месяцев он уже сможет поставить три блока друг на друга, в 18–22 — составить башню из шести элементов, а в два года — выстроить стену и попрактиковаться в выравнивании. К трем годам малыш уже сможет построить город и разыграть сцену из жизни.

Главные преимущества детских конструкторов:

учат решать проблемы, проверять гипотезы о структуре, гравитации и высоте;

способствуют большему устному самовыражению;

строительство шатких башен улучшает мелкую моторику и координацию движений;

помогают установить связь между словом «один» и количественным значением, практиковать знания основ счета;

показывают пользу сотрудничества, позволяют обмениваться опытом со сверстниками.

Конструкторы — игрушки с открытым концом

Строительный набор — это чистый холст. Он превращается во что-то новое каждый раз, как ребенок открывает коробку. С ним можно играть разными способами и использовать в ролевых играх для создания игрушечной мебели, постройки домов.

Классические, магнитные наборы KomarovToys, Mega Bloks, SmartMax, Wader, Lego и прочих брендов подходят всем детям — и при задержке развития, и вундеркиндам. Разные пластиковые, деревянные комплекты представлены в интернет-магазине Panama. Купить их можно в Киеве и остальных населенных пунктах Украины с бесплатной доставкой.