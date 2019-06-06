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Конституционный суд решил разморозить 5 миллиардов по требованию завода Коломойского

17:40
КСУ отменил достижения НАБУ по иску Коломойского - фото 1
КСУ отменил достижения НАБУ по иску Коломойского

В четверг, 6 июня, КСУ постановил отменить все и без того немногочисленные победы антикоррупционного бюро в судах по поводу заморозки сомнительных сделок. Таким образом, государству придется не только разблокировать мутные договоры, но и вернуть без малого 5 миллиардов.

Кроме того, Антикоррупционное бюро отныне потеряло право замораживать коррупционные сделки через суд, что всерьез может усложнить работу детективам, поскольку возвращать полученные незаконно деньги проще до их ухода на офшоры.

Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего в мире дела об отмывании денег

А виной всему - желание олигарха Игоря Коломойского получить 172,4 миллиона гривен, которые "Запорожский завод ферросплавов" нелегально перечислил "Запорожьеоблэнерго" в рамках мошеннической схемы Дмитрия Крючкова и братьев Суркисов.

Предприятие экс-владельца "Привата" подавало в Конституционный суд жалобу по разморозке сделки. Юристы аргументировали свою позицию тем, что соответствующий пункт закона "О НАБУ" не соответствует Конституции.

Теперь антикоррупционеры автоматически проиграли все дела по сделкам "Укрнафты" и другим предприятиям, чьи средства были заморожены.

В самом бюро утверждали, что за несколько лет сумели арестовать деньги по сотне незаконных или сомнительных договоров. Общая сумма замороженных счетов достигает пяти миллиардов гривен.

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Игорь Коломойский НАБУ уголовное дело Новости
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