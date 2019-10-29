Конфликт в "Слуге народа" дошёл до заказа убийств (ВИДЕО)

Нардепы от "Слуги народа" жалуются на серьезные конфликты в партии

Вечером в понедельник, 28 октября, нардеп от пропрезидентской партии Антон Поляков обьявил о том, что его "заказал" криминальному авторитету коллега из Зе команды.

Об этом парламентарий заявил сначала на съезде фракции, а затем рассказал журналистам.

По словам Полякова, заказчиком его убийства является некий нардеп, который фигурирует в деле Бориса Приходько, бывшего заместителя главы Нацбанка, причастного к хищении более двух миллиардов гривен Аграрного фонда.

Сам же конфликт связан с тем, что "слуга народа" очень хочет слить с должности генпрокурора Руслана Рябошапку.

- Меня заказали из-за того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление относительно этого дела, - пояснил "пострадавший". - Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не является на судебные заседания, потому что он депутат. Я спросил у президента, когда глава парламента выдаст мне подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и заменить его другим генпрокурором. Владимир Зеленский пообещал разобраться.

Депутат від фракції «Слуга народу» Антон Поляков заявив, що інший депутат «замовив його кримінальному авторитету» pic.twitter.com/w32z71OUQ5 — hromadske (@HromadskeUA) October 28, 2019

Напомним, в САП открыли уголовное дело против 11 членов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа". Они якобы получили по 30 тысяч долларов за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Фактически же к уголовке привел внутренний скандал между мажоритарщиками Коломойского и депутатами-списочниками, которые сражаются между собой и за сферы влияния, и за продавливание нужных той или иной группе решений.

Причем отказ рекомендовать закон к принятию был выгоден соратнику Коломойского Александру Яценко, который может быть лишен баблишка если только законопроект заработает. Среди заартачившихся и не пустивших документ на голосование - скандальный Александр Дубинский, которого в ВР и называют человеком днепровского олигарха.