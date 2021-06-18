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Кондиционер - оборудование, без которого не обойтись

11:48
Кондиционер - оборудование, без которого не обойтись - фото 1

Приобретение кондиционера в квартиру - это обязательный шаг для жителя большого города, потому что жара не щадит никого. Без комфортного микроклимата в помещении не будет даже речи ни о работоспособности, ни о хорошем настроении.

Так что купить охлаждающее оборудование нужно обязательно, остается только выбрать, какое именно и где. Проще всего сделать это в магазине Citrus.

Например, если владелец жилья принципиально не хочет встраивать кондиционер в оконную конструкцию или жилье съемное, то можно купить моноблок, который представляет собой переносное устройство на колесиках. Далеко не всем нравятся подобные конструкции, то они имеют свои плюсы.

Кондиционер - оборудование, без которого не обойтись - фото 208284

Есть еще два типа кондиционеров, которые распространены несколько больше:

  • мультисплит система - она подойдет для большой квартиры или офиса, позволив обеспечить качественное охлаждение. При этом наружный блок будет только один, а внутренних несколько;

  • классическая система, когда у охлаждающего оборудования есть один наружный блок, который выносится за пределы квартиры, и один внутренний.

Существует также несколько способов монтажа, однако тут владельцу лучше не выбирать самостоятельно, а посоветоваться со специалистов, который порекомендует, какой тип лучше - кассетный, канальный, напольный, напольно-потолочный или даже колонный. Ситуации бывают разные, так что то, что подошло для одной квартиры, может не подойти для другой.

Кондиционер - оборудование, без которого не обойтись - фото 208285

Очень важным параметром выбора кондиционера является его мощность. Дело в том, что маленькое и большое помещение нуждаются в разном оборудовании, поскольку охлаждаются быстрее и медленнее соответственно. Если приобрести для небольшой квартиры слишком мощный прибор, это будет бесполезная трата денег, как и в том случае, если будет не хватать мощности на значительное по площади помещение. Поэтому данному параметру действительно стоит уделить особое внимание и рассчитывать где-то на 1 киловатт на 10 квадратных метров.

Современные кондиционеры часто снабжаются разнообразными дополнительными функциями, многие из которых действительно удобны, но все-таки не все, этот момент надо учесть и не переплачивать за то, чем пользоваться точно не будут. Осушение и очистка воздуха входят в список обязательных функций, без которых точно не обойтись, ионизация воздуха будет входить в список желательных.

Наконец, нужно обращать внимание на имя производителя и магазин, в котором делается покупка.

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