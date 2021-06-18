Кондиционер - оборудование, без которого не обойтись

Приобретение кондиционера в квартиру - это обязательный шаг для жителя большого города, потому что жара не щадит никого. Без комфортного микроклимата в помещении не будет даже речи ни о работоспособности, ни о хорошем настроении.

Так что купить охлаждающее оборудование нужно обязательно, остается только выбрать, какое именно и где. Проще всего сделать это в магазине Citrus.

Например, если владелец жилья принципиально не хочет встраивать кондиционер в оконную конструкцию или жилье съемное, то можно купить моноблок, который представляет собой переносное устройство на колесиках. Далеко не всем нравятся подобные конструкции, то они имеют свои плюсы.

Есть еще два типа кондиционеров, которые распространены несколько больше:

мультисплит система - она подойдет для большой квартиры или офиса, позволив обеспечить качественное охлаждение. При этом наружный блок будет только один, а внутренних несколько;



классическая система, когда у охлаждающего оборудования есть один наружный блок, который выносится за пределы квартиры, и один внутренний.

Существует также несколько способов монтажа, однако тут владельцу лучше не выбирать самостоятельно, а посоветоваться со специалистов, который порекомендует, какой тип лучше - кассетный, канальный, напольный, напольно-потолочный или даже колонный. Ситуации бывают разные, так что то, что подошло для одной квартиры, может не подойти для другой.

Очень важным параметром выбора кондиционера является его мощность. Дело в том, что маленькое и большое помещение нуждаются в разном оборудовании, поскольку охлаждаются быстрее и медленнее соответственно. Если приобрести для небольшой квартиры слишком мощный прибор, это будет бесполезная трата денег, как и в том случае, если будет не хватать мощности на значительное по площади помещение. Поэтому данному параметру действительно стоит уделить особое внимание и рассчитывать где-то на 1 киловатт на 10 квадратных метров.

Современные кондиционеры часто снабжаются разнообразными дополнительными функциями, многие из которых действительно удобны, но все-таки не все, этот момент надо учесть и не переплачивать за то, чем пользоваться точно не будут. Осушение и очистка воздуха входят в список обязательных функций, без которых точно не обойтись, ионизация воздуха будет входить в список желательных.

Наконец, нужно обращать внимание на имя производителя и магазин, в котором делается покупка.