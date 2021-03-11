Компрессионные гольфы

При возникновении варикоза, а также хронической венозной недостаточности, необходимо побеспокоиться о защите сосудов и здоровье ног. Не стоит недооценивать данную проблему, так как при отсутствии правильного и своевременного лечения могут возникнуть патологии сердечно-сосудистой системы.

Когда вены плохо функционируют, кровь начинает сгущаться, могут образовываться тромбы, что, в свою очередь, нередко приводит к летальным исходам пациентов. Что делать, чтобы предупредить критические состояния, угрожающие жизни и здоровью?

Большинство специалистов, которые изучают и лечат заболевания вен и сосудов, назначают своим пациентам компрессионный трикотаж. Существует много разновидностей компрессионных изделий, однако наиболее практичным видом остаются компрессионные гольфы. Что это за бельё? Как оно действует и кому рекомендуется купить компрессионные гольфы? Об этом поговорим далее.

Особенности компрессионных гольфов

Гольфы компрессионные относятся к разновидности медицинского белья, которое применяется для профилактики и лечения патологий, связанных с нарушением здорового функционирования вен и сосудов. Гольфы часто используются спортсменами во время интенсивных физических нагрузок, пассажирами, которые вынуждены длительное время находиться в неподвижном положении (особенно это касается долгих перелётов, так как давление в самолёте постоянно меняется, что пагубно сказывается на состоянии сосудов).

Гольфы производятся из специальных эластичных волокон, которые оказывают сдавливающий эффект. Градуированная (постепенная) компрессия оказывает поддержку голени, держит венозно-сосудистую сеть в тонусе и способствует хорошему оттоку крови. Таким образом улучшается общее кровообращение, и сердечная мышца начинает лучше справляться с обработкой поступающей крови. Также налаживается отток лимфы, стабилизируется работа внутренних венозных клапанов.

Кому нужны гольфы компрессионные?

Если вас нередко беспокоят боли в ногах, вы часто ощущаете дискомфорт, испытываете отёчность или зуд – нужно посетить врача. Такие симптомы могут быть первыми признаками варикоза. Также флебологи и сосудистые хирурги рекомендуют носить компрессионные изделия пациентам следующих категорий:

беременные женщины;

люди пожилого возраста;

пациенты, имеющие генетическую предрасположенность к варикозу;

спортсмены;

путешественники и туристы;

люди с лишним весом;

работники, испытывающие статические нагрузки (длительное стояние, пребывание в долгом положении сидя).

При первых признаках варикоза не стоит ждать, что они отступят. Необходимо срочно посетить врача и начать лечение. Варикоз очень быстро приобретает хроническую форму, бороться с которой становится всё сложнее и сложнее.

Какие компрессионные гольфы лучше?

Какие виды гольфов компрессионных вы можете найти и купить в профессиональных салонах Ортомедика? В наших профильных магазинах представлена отдельная категория компрессионного трикотажа от лучших производителей европейского и мирового рынка. Среди востребованных моделей антиварикозных гольфов следующие:

Компрессионные гольфы Mediven Plus. Производятся с открытым или закрытым типом носка. Производитель – Германия. Компрессионный трикотаж Aurafix, серия AV – качественный компрессионный трикотаж турецкого производства. Компрессионные изделия Belsana Classic – Германия.

Интернет-магазин Ортомедика позволяет самостоятельно изучить весь представленный ассортимент и заказать компрессионные гольфы онлайн. С помощью фильтров вы можете отсортировать товар по следующим критериям:

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тип носка;

длина изделия;

цвет.

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При выборе важно понимать, гольфы какой степени компрессии вам необходимы. Для этого настоятельно рекомендуем вам посетить врача, чтобы специалист оценил вашу ситуацию в индивидуальном порядке и назначил изделие соответствующего класса компрессии. Всё остальное останется за нами. Мы поможем вам в выборе, проконсультируем по всем вопросам и подберём лучшую модель компрессионных гольфов.