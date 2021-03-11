Компанії Ахметова покарали мільйонними штрафами та звинуватили у саботажі

Штрафуй мене повністю (с) / УНІАН

У найбагатшого українця Ріната Ахметова проблеми - до 3 його компаній завітала перевірка, за результатами якої були оформлені максмальні штрафи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами перевірки трьох компаній олігарха Ріната Ахметова наклала по 1,7 мільйона гривень штрафу на кожну з них. ДТЕК Ахметова не забезпечили гарантований запас вугілля на ТЕС на зимовий період.

НКРЕКП визначила, що «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» та «ДТЕК Східенерго» не забезпечили у зимовий період гарантовані запаси вугілля на теплоелектростанціях та несвоєчасно проінформували Міненергетики, НКРЕКП та «Укренерго» про критичну ситуацію з паливом.

На засіданні 10 березня Нацкомісія вирішила оштрафувати три ДТЕК Ахметова на максимальні суми ㅡ по 1,7 млн гривень із кожної. Також матеріали перевірки направлять до Ради нацбезпеки та оборони, Антимонопольного комітету, Міненерго та Держінспекції з енергетичного нагляду України.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що «те, що відбулося або могло відбутися» через дії ДТЕК є питанням нацбезпеки. Компанії олігарха фактично звинуватили у саботажі.

«Сьогодні ми накладаємо максимальний штраф, який ми могли накласти. І за такі кричущі порушення, коли вся країна була під ризиком відключень, компанія у такій ситуації заслуговує найсуворіших санкцій», ㅡ сказав він.

Нагадаємо, нині під українськими санкціями перебуває олігарх Медведчук, олігарх Фірташ заарештований у Австрії, а олігарху Коломойському заборонено в'їзд до США.