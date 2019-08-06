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Компания Коломойского пошла в суд в погоне за активами "Проминвестбанка"

15:00
Коломойский хочет продать "Проминвестбанк" и забрать деньги себе - фото 1
Коломойский хочет продать "Проминвестбанк" и забрать деньги себе

Фирма олигарха Игоря Коломойского вот уже два года как взыскала акции подконтрольного российскому банку ВЭБ.РФ в качестве компенсации за захваченные активы группы "Приват" во время оккупации Крыма.

Пустить бумаги с молотка предприниматель не мог из-за ареста акций Печерским судом Украины.

У авиакомпании Коломойского заказали по 10 дорогущих полетов в день для Зеленского

Теперь же связанная с Игорем Коломойским ООО "Телерадиокомпания Жиса" подала жалобу на решение служителей Фемиды в Киевский апелляционный суд.

Согласно исковому требованию, Коломойский хочет отменить запрет Государственной исполнительной службе и фондовой бирже ПФТС на продажу 99,77% акций Проминвестбанка.

Русские же сопротивляются продаже, поскольку в случае отхода прибыли от продажи к Коломойскому потеряют потеряют много миллионов. Юристы «ВЭБа» подали иску к целому ряду компаний Коломойского - ООО "Приватофис", ООО "Дайрис", ООО "Крым Дивелопмент, ООО "Аэробуд" и другим, указав в качестве ответчика и физлицо - бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Продать акции украинского банка с российским портфелем собираются 28 августа с фондовой биржи ПФТС. Стартовая стоимость акций составляет 532 миллиона гривен.

Интересовались покупкой "Проминвеста" финансовая компания "Женева" и "Европейское сберегательное товарищество", которые связаны с экс-главой Альфа-Банка Андреем Волковым.

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ПриватБанк Игорь Коломойский Днепр Крым Оккупация Крыма Новости Украина
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