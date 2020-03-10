Командующий Вооруженных сил Польши заразился новым коронавирусом

Польский генерал Ярослав Мики подцепил COVID-19 в Германии

Генерал Ярослав Мики подцепил штамм COVID-19 во время своей командировки в Германию, а это значит, что вирус активно распространяется на международном уровне среди контактирующих между собой по долгу службы чиновников высшего ранга.

Во вторник, 10 марта, на странице Министерства национальной обороны Польши в Twitter сообщили о том, что врачи диагностировали заболевание у занимающего важнейшую должность командующего вооруженными силами страны.

"После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождающие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - отметили в ведомстве.

Как известно, в данный момент количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 114 тысяч 448 человек. С начала эпидемии выздоровели 64156 человек. Умерли от болезни 4026 пациентов.

В Чехии и Польше запрещают массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. Германия и Франция также сейчас вводят запрет проведения массовых мероприятий. В Италии по всей стране объявлен карантин.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.