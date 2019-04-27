Команда Зе не знает, как вернуть Донбасс

12:30 27 апреля,

Команда Зе не знает, как вернуть Донбасс

У Команды Зе нет четкого плана возвращения Донбасса.

Зеленский президент: что станет с Украиной

https://beztabu.net/novosti_t4952 Зеленский президент: что станет с Украиной

Об этом заявил спикер Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир пришел. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - сказал Разумков.

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно заявлял о необходимости проведения нормандского формата для решения "донбасского вопроса". Предположительно, желаемая встреча состоится уже этим летом. Но вот общаться с Путиным с глазу на глаз новый гарант не планирует. Это утверждает экс-глава Польши Александр Квасьневский.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - заявил политик.

И продолжил:

"Это правильное решение, поскольку такой формат будет для него (Зеленского – прим. ред) защитным зонтиком; встреча с таким хищником ( т.е. Путиным) не была бы для него благоприятной", - добавил Квасьневский.