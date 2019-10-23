Команда шутников: секретарем СНБО по реинтеграции Донбасса сделали нардепа-"кварталовца"

В СНБО вошел еще один "кварталовец"

К ответственному за реинтеграцию Донбасса в Зе команде и Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохи пришло подкрепление. Правда, на решение проблем с терроризмом и возвращении оккупированных территорий это никак не скажется.

В среду, 23 октября, в пресс-службе народного депутата от партии "Слуга народа" Максима Ткаченко объявили о том, что парламентарий стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Причем аргументировал назначение сам новоиспеченный политик и один из бывших совладельцев ООО "Квартал-концерт" тем, что "знаком с ситуацией":

- Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов и задач для себя ставлю множество.

Примечательно, что в СНБО собирается веселая команда массовиков-затейников. Глава ведомства Александр Данилов попал в состав совета благодаря заступничеству самого Ткаченко. Неоднократно высказывающего пророссийские взгляды Сивоху туда засунули просто из-за его пролета на выборах. Теперь же к ним официально присоединился управляющий партнер "Квартал-концерта" и концертный директор Тины Кароль.

Ткаченко, к слову, является заместителем Арахамии. А во время выборов он возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в Луганской области.