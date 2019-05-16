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Коломойский вернулся в компании "кварталовца"

Вчера, 15:30
Коломойский вернулся в компании "кварталовца" - фото 1

Беглый олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину и далеко не один. Компанию бизнесмену составили адвокат Адрей Шипко и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич.

Зеленского мало: Еще один актер 95 квартала идет в политику

Об этом сообщают Схемы.

Самолет из Тель-Авива с Игорем Валерьевичем и Ко сел около 2:30 в Днепре. Стоит отметить, что упомянутые дельцы неоднократно навещали Коломойского в столице Израиля.

К тому же Тимур Миндич является давним бизнес-партнёром опального олигарха и совладельцем "Студии Квартал 95".

Коломойский вернулся в компании 'кварталовца' - фото 181081

"Святая Троица - Миндич, Коломойский и Шипко

Напомним, студия "Квартал 95" готова попрощаться с Владимиром Зеленским и сменить руководство.

Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Перестановки ожидает и "Вечерний квартал". Популярное шоу пополнится новыми, но знакомыми лицами.

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Игорь Коломойский 95 квартал Израиль Днепр Новости Украина
Схемы
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