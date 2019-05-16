Коломойский вернулся в компании "кварталовца"

Беглый олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину и далеко не один. Компанию бизнесмену составили адвокат Адрей Шипко и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич.

Об этом сообщают Схемы.

Самолет из Тель-Авива с Игорем Валерьевичем и Ко сел около 2:30 в Днепре. Стоит отметить, что упомянутые дельцы неоднократно навещали Коломойского в столице Израиля.

К тому же Тимур Миндич является давним бизнес-партнёром опального олигарха и совладельцем "Студии Квартал 95".

"Святая Троица - Миндич, Коломойский и Шипко

Напомним, студия "Квартал 95" готова попрощаться с Владимиром Зеленским и сменить руководство.

Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Перестановки ожидает и "Вечерний квартал". Популярное шоу пополнится новыми, но знакомыми лицами.