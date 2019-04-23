Коломойский вернется в Украину сразу после оглашения нового президента

11:20 23 апреля,

Кофе Коломойского уже остывает

"Не связанный" с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским олигарх и фигурант ряда уголовных дел о хищениях 5,5 миллиарда долларов из "ПриватБанка", а также об отмывании средств в США, намерен прилететь в Киев уже в ближайшее время.

Украинский олигарх заявил, что после обнародования официальных результатов президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, он намерен вернуться в страну.

Как бы там ни было, предстоящее триумфальное возвращение ограбившего всю страну экс-владельца "Привата" напрямую связано со сменой власти. Судя по всему, олигарх имеет гарантии собственной неприкосновенности при Зеленском, а открытые уголовные дела о хищениях ему никак не помешают.

Более того, шансы Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова вернуть себе "ПриватБанк", но уже с рефинансированными деньгами, а также с получением компенсации в два миллиарда долларов, очень даже велики. И выросли в несколько раз после прошедшего голосования.

Как известно, в последние дни перед выборами три суда приняли крайне спорные решения, которые упрощают жизнь Коломойскому. Сначала суд перенес рассмотрение иска о возвращении финансового учреждения на после выборов.

Затем - признал, что национализация крупнейшего банка была незаконной, а также снял личные финансовые обязательства с олигарха, который гарантировал выплаты Нацбанку по кредитам, которые предназначались "Привату", но были разосланы по офшорам.

Само собой, эти решения подрывают способность НБУ и минфина доказывать в других судах, что национализация "ПриватБанка" была законной. Адвокаты Коломойского теперь будут апеллировать к служителям Фемиды с бумажками, где сказано, что олигарх не был кому-то должен, а сам банк якобы был платежеспособным, хотя это и не так.

Напомним, национализацией "Приватбанка" занимался бывший министр финансов Александр Данилюк, который переметнулся в команду Коломойского и выступил советником Зеленского.

Недавно в интервью одному из изданий олигарх заявил, что ему не нужен "ПриватБанк" как таковой, а он хочет лишь получить два миллиарда долларов, которые якобы вложил в него. Впрочем, потом он внес дополнения к иску и начал требовать не только возврата акций, но и финансовую компенсацию.