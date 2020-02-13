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Коломойский открыл два предприятия по производству оружия

19:40
Коломойский зарегистрировал две компании по производству оружия - фото 1
Коломойский зарегистрировал две компании по производству оружия

Вернувшийся в прошлом году в Украину днепровский олигарх решил выйти не только на энергетический рынок, но и открыть для себя новые горизонты.

Так, в Украине появились два предприятия, основными видами деятельности которых указаны производство оружия и боеприпасов.

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Согласно официальным данным из Единого государственного реестра юридических лиц, физлиц предпринимателей и общественных формирований, конечными бенефициарами компаний являются Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Речь идет об ООО "Таргет-М", которая зарегистрирована в Дрогобыче по улице Бориславской, 82, а также об обществе с ограниченной ответственностью "Рокот-М", расположенной по улице Майданской, 5 в Надворной Ивано-Франковской области. По тем же адресам числятся и другие предприятия олигархов - ОАО "НПК-Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья".

Оружейные компании записаны на 90% на нефтеперерабатывающий завод, а еще 10% акций владеет "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" из США. Принадлежат они все тем же предпринимателям.

Кроме непосредственного производства оружия и боеприпасов в КВЭДах "Таргет-М" и "Рокот-М" указаны также работа посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, и обслуживание систем безопасности.

С чем связаны новые интересы Коломойского, остается лишь догадываться. Вполне может быть, что олигарх собирается подмять под себя государственные закупки в оборонке.

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Игорь Коломойский оружие Олигархи Новости
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