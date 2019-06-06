Коломойский и Конституционный суд легализовали коррупционные закупки

Коломойский прокинул НАБУ и легализовал коррупционные схемы на госзакупках

Вечером в четверг, 6 июня, в антикоррупционном бюро пожаловались на дебильное решение Конституционного суда запретить им замораживать полученные коррупционным путем деньги при переводе их от одной компании к другой.

Детективы НАБУ заявили, что решение Конституционного суда удовлетворить иск завода Коломойского привело фактически к тому, что закупки государственными предприятиями чего угодно по завышенным ценам стали узаконены.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - подчеркнули в сообщнии бюро, которое опубликовали в Twitter.

КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України. Позиція #НАБУ згодом — NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 июня 2019 г.

Более подробную позицию правоохранители пообещали озвучить позже.

Тем не менее, она, в целом, и так понятна: если за несколько лет работы антикоррупционеры все же сумели поймать и предотвратить вывод 5 миллиардов бюджетных средств в ходе сотни сделок, теперь и это будет невозможным.

Напомним, сегодня Игорь Коломойский с помощью юристов принадлежащего ему "Запорожского завода ферросплавов" нахлобучил НАБУ и заставил суд отменить действие пункта закона "Об антикоррупционном бюро Украины".

Теперь антикоррупционеры автоматически проиграли все дела по сделкам "Укрнафты" и другим предприятиям, чьи средства были заморожены.

В самом бюро утверждали, что за несколько лет сумели арестовать деньги по сотне незаконных или сомнительных договоров. Общая сумма замороженных счетов достигает пяти миллиардов гривен.