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Коломойский и Конституционный суд легализовали коррупционные закупки

Вчера, 22:20
Коломойский прокинул НАБУ и легализовал коррупционные схемы на госзакупках - фото 1
Коломойский прокинул НАБУ и легализовал коррупционные схемы на госзакупках

Вечером в четверг, 6 июня, в антикоррупционном бюро пожаловались на дебильное решение Конституционного суда запретить им замораживать полученные коррупционным путем деньги при переводе их от одной компании к другой.

Детективы НАБУ заявили, что решение Конституционного суда удовлетворить иск завода Коломойского привело фактически к тому, что закупки государственными предприятиями чего угодно по завышенным ценам стали узаконены.

Конституционный суд решил разморозить 5 миллиардов по требованию завода Коломойского

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - подчеркнули в сообщнии бюро, которое опубликовали в Twitter.

Более подробную позицию правоохранители пообещали озвучить позже.

Тем не менее, она, в целом, и так понятна: если за несколько лет работы антикоррупционеры все же сумели поймать и предотвратить вывод 5 миллиардов бюджетных средств в ходе сотни сделок, теперь и это будет невозможным.

Напомним, сегодня Игорь Коломойский с помощью юристов принадлежащего ему "Запорожского завода ферросплавов" нахлобучил НАБУ и заставил суд отменить действие пункта закона "Об антикоррупционном бюро Украины".

Теперь антикоррупционеры автоматически проиграли все дела по сделкам "Укрнафты" и другим предприятиям, чьи средства были заморожены.

В самом бюро утверждали, что за несколько лет сумели арестовать деньги по сотне незаконных или сомнительных договоров. Общая сумма замороженных счетов достигает пяти миллиардов гривен.

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НАБУ Конституционный суд Игорь Коломойский Коррупция Новости
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