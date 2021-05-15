Коллтрекинг - выгодное финансовое вложение

Коллтрекинг - это технология, как будто специально созданная для маркетологов, ведь она позволяет им оценить эффективность рекламной кампании и, как следствие, грамотно распределить бюджет.

То есть средства, потраченные на продукт компании Ringostat, в итоге окажутся выгодным вложением. Зачем нужен call tracking?

Коллтрекинг - действительно необходимая технология

Благодаря ей многие вещи действительно становятся проще, так что ее преимущества достаточно очевидны.

Легко оценить отдачу от рекламы

А точнее - то, какой рекламный инструмент в итоге дает звонки от клиентов. Статистика по звонкам позволяет сделать решение об эффективности кампании более обоснованным.

Расходы на маркетинг оптимизируются

А ведь ни для кого не секрет, каких размеров они могут достигать. Вкладывать средства бездумно точно не стоит, а коллтрекинг позволяет выявить заинтересованных клиентов и определить, какая реклама стоит того, чтобы вкладывать в нее средства.

Можно следить за работой менеджеров

Обработка заявок - это действительно важно, среди них не должно быть пропущенных, например, поэтому отслеживание работы менеджеров дает действительно отличный результат.

Какие виды коллтрекинга бывают и какой стоит выбрать

Прежде всего стоит отметить, что он может быть статическим и динамическим. Первый вариант предполагает, что детальные данные не нужны и прекрасно подходит для офлайн-рекламы. Что касается динамического коллтрекинга, то он определяет эффективность более точно и точечно, используется при работе с онлайн-рекламой.

Такая услуга может применяться для решения стандартных задач, для задач более сложных и для нестандартных профессиональных. Она позволяет создавать детализированные отчеты, а также интегрироваться с другими сервисами.

Компания Ringostat предлагает не только услугу коллтрекинга, но и другие дополнительные сервисы, подключение которых предлагает массу конкурентных преимуществ. Понять, нужен ли конкретно коллтрекинг, достаточно просто: если проводится рекламная кампания и от клиентов поступают звонки, значит, нужен.

Конечно, за такую услугу нужно заплатить, но это не пустая трата денег, а выгодное финансовое вложение, которое в итоге оборачивается существенной экономией и выгодой. Хороший предприниматель всегда знает, когда стоит вложить средства в инструмент, который будет работать на прибыль.