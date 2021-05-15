Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Коллтрекинг - выгодное финансовое вложение

Вчера, 22:45
Коллтрекинг - выгодное финансовое вложение - фото 1

Коллтрекинг - это технология, как будто специально созданная для маркетологов, ведь она позволяет им оценить эффективность рекламной кампании и, как следствие, грамотно распределить бюджет.

То есть средства, потраченные на продукт компании Ringostat, в итоге окажутся выгодным вложением. Зачем нужен call tracking?

Коллтрекинг - действительно необходимая технология

Благодаря ей многие вещи действительно становятся проще, так что ее преимущества достаточно очевидны.

Легко оценить отдачу от рекламы

А точнее - то, какой рекламный инструмент в итоге дает звонки от клиентов. Статистика по звонкам позволяет сделать решение об эффективности кампании более обоснованным.

Расходы на маркетинг оптимизируются

А ведь ни для кого не секрет, каких размеров они могут достигать. Вкладывать средства бездумно точно не стоит, а коллтрекинг позволяет выявить заинтересованных клиентов и определить, какая реклама стоит того, чтобы вкладывать в нее средства.

Можно следить за работой менеджеров

Обработка заявок - это действительно важно, среди них не должно быть пропущенных, например, поэтому отслеживание работы менеджеров дает действительно отличный результат.

Какие виды коллтрекинга бывают и какой стоит выбрать

Прежде всего стоит отметить, что он может быть статическим и динамическим. Первый вариант предполагает, что детальные данные не нужны и прекрасно подходит для офлайн-рекламы. Что касается динамического коллтрекинга, то он определяет эффективность более точно и точечно, используется при работе с онлайн-рекламой.

Такая услуга может применяться для решения стандартных задач, для задач более сложных и для нестандартных профессиональных. Она позволяет создавать детализированные отчеты, а также интегрироваться с другими сервисами.

Компания Ringostat предлагает не только услугу коллтрекинга, но и другие дополнительные сервисы, подключение которых предлагает массу конкурентных преимуществ. Понять, нужен ли конкретно коллтрекинг, достаточно просто: если проводится рекламная кампания и от клиентов поступают звонки, значит, нужен.

Конечно, за такую услугу нужно заплатить, но это не пустая трата денег, а выгодное финансовое вложение, которое в итоге оборачивается существенной экономией и выгодой. Хороший предприниматель всегда знает, когда стоит вложить средства в инструмент, который будет работать на прибыль.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
Плідно посиділи - фото 1
Весна прийшла: РНБО запровадила санкції проти 557 кримінальних авторитетів
14 мая, 18:30
Сектор Газа - філіал Аду на землі - фото 1
Ізраїль почав військову операцію проти Палестини
14 мая, 09:25
Медведчук отримав цілодобовий домашній арешт - фото 1
Медведчук - підарешт. Але поки лише домашній
14 мая, 07:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
08 мая, 17:40
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 18:15