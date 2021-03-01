Колишній президент Франції отримав рік буцегарні

Бонжур в хату, месьє / EPA-EFE / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Суд засудив екс-президента Франції Ніколя Саркозі до реального терміну ув'язнення. Це перший випадок у французькій історії. Раніше лідерам цієї держави рубали голови.

Уперше в історії Франції колишній глава держави опинився на лаві підсудних і отримав тюремний строк за корупцію. Розслідування проти Саркозі почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Прокуратура просила в суду жорсткішого покарання — два роки реального тюремного ув'язнення та ще стільки ж умовно. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинилися його особистий адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Касаційного суду Франції Гілберт Азіберт.

Суд встановив, що ці троє уклали «корупційний пакт». Річ у тім, що проти Саркозі, який був президентом у 2007-2012 роках, велося розслідування щодо законності фінансування його першої передвиборчої кампанії. За даними слідства та підтвердженням суду, експрезидент разом з адвокатом Герцогом намагалися підкупити Азіберта «престижною роботою» в Монако в обмін на інформацію про це розслідування.

Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі й Герцога у 2013-2014 роках. Як повідомляли тоді французькі ЗМІ, Саркозі говорив своєму адвокату: «Я підвищу його на посаді, я йому допоможу».

Сам експрезидент заперечував ці звинувачення, вказуючи на те, що Азіберт так і не отримав жодного підвищення чи престижної роботи в Монако. Водночас навіть пропозиція посади вже є підставою для підозри в корупції.

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії.

Його підозрюють в отриманні одного мільйона євро на передвиборчу кампанію від лівійського диктатора Муамара Каддафі. Розслідування в цій справі досі триває, а в листопаді один із головних позивачів у справі, французько-лівійський бізнесмен Зіяд Такіедин, заперечив, що передавав Саркозі гроші Каддафі, хоча раніше казав протилежне.

Зазначимо, що фігурантом справи про лівійську корупцію, крім Саркозі, була також українка Юлія Тимошенко, але її зв'язки з Каддафі ніхто розслідувати не став.