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Колишній голова Конституційного суду України Тупицький постане перед судом

18:22
Тупицький під егідою Януковича - фото 1
Тупицький під егідою Януковича

Офіс генерального прокурора 25 травня повідомив, що чекає ексголову Конституційного суду України Олександру Тупицького у Подільському районному суді Києва

Скандальний суддя має відповісти за «злочини проти правосуддя».

Слідство встановило, що у жовтні 2018 року Тупицький підкупив свідка. Мотивом цього вчинку була вигода, а також інтереси ексголови Вищого господарчого суду України.

Метою підкупу було змусити свідка відмовитися від своїх слів або надати помилкові свідчення у справі про заволодіння активами «Зуєвського енергомеханічного заводу».

Крім того, упродовж 2018−2019 років Тупицький неодноразово надавав Генпрокуратурі в цьому ж провадженні свідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, Олександр Тупицький очолював Конституційний суд і використовував місце роботи не лише у власних інтересах, але й для антиукраїнської діяльності. Скандальний суддя, користуючись недоторканістю відчув себе безкарним і робив, що заманеться. Це набридло Президенту Зеленському, який скасував взагалі призначення Тупицького своїм попередником Порошенком.

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Александр Тупицкий Конституционный суд Офис генерального прокурора Коррупция Новини Украина
Інтерфакс-Україна
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