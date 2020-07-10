Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 819

Коронавирус распространяется

Вот уже какой день подряд цифры официальной статистики выявленных новых случаев инфицирования варьируются в пределах +-10.

Такой невиданной погрешности добились украинцы благодаря эффективному управлению Виктора Ляшко, который, судя по всему, запрещает коронавирусу поражать большее количество человек, чем нужно минздраву для рассказов о "выходе на плато" и взятии ситуации под контроль.

В пятницу, 10 июля, в Центре общественного здоровья объявили о подтверждении болезни еще у 819 человек. В то же время вчера медики выявили 810 положительных результатов, а позавчера - 807.

За минувшие сутки в больницах Украины скончались 18 человек. 1016 пациентов выздоровели. Единственным позитивным результатом статистики можно назвать рост количества людей, которые преодолели заразу.

В общей же сложности коронавирус поразил 52043 человека. 24 800 из них выздоровели. 1345 - умерли.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.