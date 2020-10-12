Когда стоит подумать о замене деталей: оригинальные амортизаторы с гарантией качества

14:40 12 октября,

Регулярный контроль технического состояния машины снижает вероятность внеплановой поломки. Дополнительной мерой безопасности станет своевременное прохождение ТО в авторизованном сервисном центре.

Слесари выделяют несколько признаков, опираясь на которые можно выявить поломку. Как только появился характерный шум, стоит немедленно провести внеплановый осмотр. Велик риск, что на поверхности амортизатора появилась трещина или он просто деформирован. Еще один повод задуматься о ремонте – это блокировка поршня внутри. Как правило, причиной станет деформация корпуса поршня. Стоит заменить амортизатор, если заметны следы течи из-под сальника или машина двигается менее стабильно. Вне зависимости от причин, не стоит затягивать с заменой. Неисправный амортизатор станет причиной куда более серьезных проблем.

Покупка оригинальных запасных частей

Производители автомобилей акцентируют внимание водителей на необходимости использовать оригинальные расходные материалы. Наличие сопроводительных документов и сертификатов соответствия поможет избежать проблем. Грамотно проведенный ремонт с использованием качественных деталей не уменьшит эксплуатационный ресурс машины. Выбрать оригинальные амортизаторы Хундай Туксон можно в каталоге авторизованного поставщика. Менеджер расскажет, какой вариант в большей степени подойдет отдельно взятой модели. Сориентироваться поможет VIN, в котором зашифрована необходимая информация. Помимо этого, исчерпывающие сведения предоставлены в регулярно актуализируемом каталоге.

Критерии выбора амортизатора

Оправляясь за покупками, стоит заранее захватить с собой инструкцию по эксплуатации машины. В ней перечислены требования к амортизаторам. На основании представленных данных, менеджер подберет нужную модель. Классифицируют амортизаторы по нескольким признакам:

масляной – надежные и простые по своей конструкции для езды в городской среде;

газовый однотрубный – внутри корпуса расположено больше полезных условий благодаря отсутствию рабочей камеры;

газомасляный – понравится водителям, которые любят ездить по дорогам с некачественным покрытием;

магнитный – обеспечивает высокую плавность движения даже по неровной дороге.

Каждый из перечисленных вариантов имеет сильные стороны, о которых расскажет консультант авторизованного поставщика.