Клитина рассказала о попытках инопланетного контакта с украинскими СМИ (ВИДЕО)

12:00 03 июля,

Клитину по-жесткому дебилит

Судя по всему, безумие хайпующей на своих формах Александры Клитиной прогрессирует и вполне может достигнуть апогея уже в ближайшее время. Впрочем, как показывает практика, дичь стремящихся во власть и причастных к ней рамок не имеет.

Утром в пятницу, 3 июля, бывшая заместительница главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина выложила в YouTube свое новое обращение.

В нем покинувшая пост из-за секс-скандала экс-чиновница объявила себя "инопланетянином" и наговорила кучу бреда бессвязного бреда, нокаутировав все ораторские "достижения" Виталия Кличко и не отстающего от него Владимира Зеленского.

По словам Клитиной, ее появления в СМИ были социальным экспериментом, в ходе которого она представляла себя в роли жителя другой планеты. Более того, "звезда" приплела к своим речам Россию, агрументировав это тем, что "история важна и для россиян".

- Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла — была вынуждена это скрывать, - отметила находящаяся не совсем в адекватном состоянии девушка. - Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю, не эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать. И я сделал выводы, что как инопланетянин не понимаю почему людям интересно смотреть на унижение друг друга.

Кроме того, Клитина Она возмутилась, почему люди не обсуждают в первую очередь, к примеру, проблемы экологии. Ну, и затронула свою любимую тему "политической проституции".