Кличко рассказал, как Богдан требовал подчиняться новым "смотрящим" за Киевом

К Виталию Кличко хотели приставить смотрящих от Зе команды

В пятницу, 26 июля, мэр Киева Виталий Кличко провел брифинг, в ходе которого поведал, как в Офисе президента хотели решить вопрос ручного управления столицей.

По словам городского головы, перед подачей представления на увольнение его с должности главы КГГА Андрей Богдан по телефону требовал согласовывать все серьезные решения по управлению столицей со своими "смотрящими".

В качестве таковых глава офиса Зеленского называл своего закадычного другана-застройщика Андрея Ваврыша и гендира "плюсов" Александра Ткаченко.

- Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии процессов, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко, - подчеркнул мэр, от которого так хотят избавиться в команде Зе.

Как утверждает Кличко-старший, в ответ на требование Богдана он поинтересовался, на каких основаниях он должен консультироваться с Ваврышем и Ткаченко, после чего отказался.

Затем ему позвонил застройщик, который пригласил мэра на встречу. В ходе разговора с другом Богдана, отметившимся выписыванием своей же фирмы земли на Трухановом острове, обсуждал переезд Офиса президента в "Украинский дом".

Как известно, Зеленский разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.