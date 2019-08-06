Кличко потроллил Андрея и Богдана

Владимир Кличко потроллил Богдана и его друга

Противостояние мэра Киева и желающего заменить его или приставить к Виталию Кличко "смотрящих" главы Офиса президента продолжается. Правда, пока в виде взаимного троллинга в соцсетях.

На своей странице в Facebook городской голова столицы опубликовал ироничный пост-обращение к Андрею Богдану и его другу-тезке Ваврышу.

Троллинг вышел весьма знатным ответом на выпад адвоката Коломойского в адрес Кличко.

"Привет Андрею и Богдану! Ваврышу и Андрею, чтобы ребята не перепутали", - написал Кличко, выставив фотографию с занятий кайтсерфингом.

Как известно, в данный момент мэр находится в отпуске, но продолжает борьбу со ставленниками Коломойского. Еще вчера, по некоторым данным, Виталий Кличко встречался с Иваном Бакановым, Владимиром Зеленским и помощником президента Сергеем Шефиром. В ходе переговоров мэр Киева совершил несколько звонков в США, а после встречи все четверо поехали в посольство Штатов в Украине.

Как известно, Владимир Зеленский по совету приближенных разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Кличко с должности мэра, но при этом схитрил и спетлял в отпуск.