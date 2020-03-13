Кличко обратился с заявлением о закрытии авиасообщения со странами, где бушует коронавирус

Кличко хочет ограничить полеты из стран с обнаруженным коронавирусом

В пятницу, 13 марта, мэр Киева Виталий Кличко написал обращение к руководству министерства инфраструктуры с просьбой принять меры для сдерживания распространения COVID-19.

Как утверждают в пресс-службе градоначальника, в случае прекращения приема рейсов "Борисполем" и "Жулянами" из стран, где активно распространяется коронавирус, властям столицы станет намного проще противодействовать пандемии.

- Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине. Аэропорты - ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей, - подчеркнул Кличко. - Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, - необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом.

Сегодняшняя реакция мэра во многом может быть обусловлена манипулятивной спецоперацией по разжиганию паники с "самолетом с зараженными", поскольку кроме этого Кличко добавил фразу о том, что "все сейчас видят, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана, где, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса".

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.