Кличко обратился к Зеленскому из-за "смотрящих" Богдана (ВИДЕО)

Виталий Кличко сумел записать содержательное обращение к Зеленскому

Мэр Киева сумел собрать все мысли в одну и начисто развалил главу Офиса президента Андрея Богдана, который то ли за спиной Зеленского, то ли с его согласия пытается поставить подконтрольного Зе команде человека на руководство столицей.

Во вторник, 30 июля, Виталий Кличко решил ответить Богдану на рассказы о каких-то там "смотрящих за Киевом", которые почему-то "предлагали главе ОП 20 миллионов долларов" за неприкасаемость мэра.

С путем донесения своих речей президенту мэр не прогадал - записал для него видеообращение. Именно этот вариант очень уж любит глава государства.

Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

В своем видосике Кличко обозвал Богдана "лживым непрофессионалом, который подрывает новые стандарты в политике":

- Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих" – на языке руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь. А также - налицо манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров".

Смотрите видеообращение Владимира Кличко к Зеленскому онлайн:

Напомним, Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Кличк с должности мэра, но при этом схитрил и спетлял в отпуск.