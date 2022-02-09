Київського "слугу" викрили на хабарі
9 лютого НАБУ і САП викрили на хабарі депутата Київради "слугу народу" Владислава Трубіцина.
Депутата Київської міської ради від фракції Слуги народу Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди.
Трубіцин очолює в Київраді постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Цей факт Трубіцин і намагався монетизувати.
Депутат разом з ще п'ятьма пособниками вимагав та одержав 1,5 млн грн неправомірної вигоди від приватного підприємця.
Цей хабар був за встановлення в Києві МАФів. Наразі затримали неофіційного помічника депутата, самого політика ще шукають - він втік з місця злочину. Наразі в столиці оголошено "план-перехват".
У справі також фігурує директор одного з комунальних підприємств столиці.