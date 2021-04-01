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Київ вводить жорсткі карантинні обмеження: закривають все

07:51
Обережно, Київ зачиняється - фото 1
Обережно, Київ зачиняється / Пресслужба мера столиці

З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

З наступного тижня увесь громадський транспорт в Києві, зокрема метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також зачиняються усі садочки й школи.

Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня. Водночас заклади громадського харчування зможуть працювати тільки «на винос» чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

«Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків», – зазначає Кличко.

Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня.

Також розглядається варіант з введенням комендантської години з 22:00.

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УНІАН
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