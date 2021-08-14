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Ківу вжарили на 1,25 мільона гривень за жомову яму

11:26
Ківу "взули" - фото 1
Ківу "взули"

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення стягнути на користь держави 1 мільйон 252 тисячі 236 гривень з народного депутата-медведчукіста Іллі Киви.

«Із нардепа цього скликання стягнули в дохід держави 1 млн 252 тисячі 236 гривень. Це перший розглянутий судом цивільний позов», – заявили у ВАКС.

У пресслужбі підтвердили, що йдеться про Іллю Киву.

Йдеться про справу щодо жомової ями, за допомогою якої народний депутат нібито отримав понад 1,2 мільйона гривень. Для цього він передав об’єкт в оренду, не маючи на неї прав власності.

20 травня САП повідомила, що попросила Вищий антикорупційний суд визнати необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 мільйона гривень, що належать народному депутату і стягнути їх, відповідно до українського законодавства, в дохід держави.

28 листопада 2019 року набув чинності закон, згідно з яким в Україні з’явився інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення.

Позов САП про жомову яму Киви є першим позовом про цивільну конфіскацію.

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Коррупция антикоррупционный суд САП Илья Кива Новини Украина
Радіо Свобода
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