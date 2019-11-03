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Кива пообещал отрезать голову человеку в центре Киева

13:00
Кива вновь отличился - фото 1
Кива вновь отличился

Городской сумасшедший Илья Кива, благодаря получению статуса народного депутата, совсем утратил берега и ежедневно пробивает новое дно.

Казалось бы, как перебить мастурбацию в стенах Верховной Рады? Очень просто - нужно пообещать отрезать человеку голову в центре Киева.

Кива занимался онанизмом прямо в зале Верховной Рады

Именно это сделал народный депутат от партии Медведчука Илья Кива, садясь в авто под стенами парламента.

Илья Кива, садясь в элитный внедорожник (конечно, с нарушением ПДД), заметил активиста, который спросил его - зачем депутату охрана? Кива не растерялся у произнес бувально следующее: "Ты что, придурок, б*я, я тебя щас голову отрежу, с*ка". После чего погрузился в джип и убыл в неизвестном направлении.

Собственно, вот видео инцидента:

Напомним, чтр Кива - давний фигурант скандальных новостей. Он был судим, но избежал тюрьмы благодаря справке о психической болезни, затем был извлечен в Киев Арсеном Аваковым и поставлен им во главе Наркоконтроля. После оставки с этого поста Кива никуда не делся, став "решалой" Авакова. Безумец ходит по телеканалам (с оружием), где подставлял представлял своего патрона. Параллельно вел роскошную жизнь быдл-мачо на неизвестно откуда взятые деньги.

Резкий разворот Кива сделал весной 2019, когда отказался от патриотической риторики и примкнул в партии "пятой колонны Кремя". Там Кива оказался в среде своих и быстро стал лицом политсилы Медведчука. Главным достижением Ильи Кивы в стенах Рады стал акт мастурбации прямо во время заседания.

При этом за нарушение режима никто Киву не наказывает, нико не желает разобраться в его агрессивных чудачествах, а таже проверить - каким образом психически больной человек (со справкой) оказался в высших эшелонах власти.

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Илья Кива Верховна Рада Арсен Аваков паноптикум Новости Украина
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