Владимир Зеленский Карантин в Украине Пленки Деркача война на Донбассе Досье

Китайские дипломаты объявили о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане

14:00
В Казахстане фиксируют вспышку пневмонии от "нового" вируса - фото 1
В Казахстане фиксируют вспышку пневмонии от "нового" вируса

В пятницу, 10 июля, представители посольства КНР в Казахстане объявили о том, что по этой стране распространяется очередное неизвестное заболевание, которое вызывает анипичную пневмонию.

Как заявляют дипломаты, предварительная информация о болезни является весьма пессимистичной: смертность от нее намного выше, чем от COVID-19.

США официально заявили о выходе из ВОЗ

Впрочем, выводов ученых по поводу того, что именно распространяется в нескольких регионах Казахстана, еще нет. Чиновники министерства здравоохранения проверяют, относится ли вирус к известным типам коронавируса, в том числе и к вызвавшему пандемию.

Почему в КНР решили охарактеризовать инфекцию как "новую", неизвестно. Вполне может быть, что дипломаты просто перестраховываются после того, как еще не прошедшая пандемия натворила немало бед по всему миру, в том числе и больно ударила по экономике Китая.

По данным СМИ Казахстана, с середины июня в нескольких провинциях страны медики зафиксировали новые вспышки атипичной пневмонии. По различным данным "новой" болезнью заразились 500 человек. 30 больных находились в критическом состоянии. Сколько из них скончались, неизвестно.

Представители Нур-Султана лишь объявили о неких случаях массового воспаления легких.

Напомним, с момента первого зафиксированного пациента с новым коронавирусом в мире болезнью заразились 12,3 миллиона человек. Выздоровели 6,75 миллиона. У 555 тысяч человек осложнения от инфекции привели к смерти.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Китай Казахстан болезнь Пандемия коронавируса Новости Мир
South China Morning Post
Другое на тему
Россию прямо обвинили в гибели MH17 - фото 1
Нидерланды подают в суд на России как виновника гибели MH17
16:48
Шахтер будет принимать Вольфсбург в Украине - фото 1
УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы в Украине
13:00
Сенниченко в уголовном деле не значится - фото 1
800 тысяч долларов: глава ФГИУ снова не стал фигурантом уголовного дела о взятке
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30