Китайские дипломаты объявили о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане

В Казахстане фиксируют вспышку пневмонии от "нового" вируса

В пятницу, 10 июля, представители посольства КНР в Казахстане объявили о том, что по этой стране распространяется очередное неизвестное заболевание, которое вызывает анипичную пневмонию.

Как заявляют дипломаты, предварительная информация о болезни является весьма пессимистичной: смертность от нее намного выше, чем от COVID-19.

Впрочем, выводов ученых по поводу того, что именно распространяется в нескольких регионах Казахстана, еще нет. Чиновники министерства здравоохранения проверяют, относится ли вирус к известным типам коронавируса, в том числе и к вызвавшему пандемию.

Почему в КНР решили охарактеризовать инфекцию как "новую", неизвестно. Вполне может быть, что дипломаты просто перестраховываются после того, как еще не прошедшая пандемия натворила немало бед по всему миру, в том числе и больно ударила по экономике Китая.

По данным СМИ Казахстана, с середины июня в нескольких провинциях страны медики зафиксировали новые вспышки атипичной пневмонии. По различным данным "новой" болезнью заразились 500 человек. 30 больных находились в критическом состоянии. Сколько из них скончались, неизвестно.

Представители Нур-Султана лишь объявили о неких случаях массового воспаления легких.

Напомним, с момента первого зафиксированного пациента с новым коронавирусом в мире болезнью заразились 12,3 миллиона человек. Выздоровели 6,75 миллиона. У 555 тысяч человек осложнения от инфекции привели к смерти.