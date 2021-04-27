Китай заборонив писати про перемогу на Оскарі китайської режисерки

Китай відцензерував землячку / Гетті Іміджес

Китайські соцмережі і пошуковики видаляють новини та повідомлення, присвячені перемозі режисерки Хлої Чжао і її фільму «Земля кочівників» на 93-й церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.

Хлоя Чжао, яка народилася в Китаї, але в шкільному віці переїхала в США, стала першою в історії китаянкою, яка завоювала «Оскар» в номінації «Кращий режисер».

Однак відділ пропаганди Компартії КНР заборонив державним медіа писати про успіх Чжао через її «минулих публічних висловлювань», розповіли The Wall Street Journal джерела в місцевих ЗМІ.

Раніше Чжао піддали критиці в китайській пресі за інтерв'ю журналу Filmmaker 2013 року, в якому вона говорила, що в Китаї всюди брехня.

Як помітили в The Wall Street Journal, в даний час пошукові запити про Чжао на найбільших в КНР пошукових платформах Baidu і Sogou ведуть тільки на попередні новини про режисера або на віддалені матеріали про «Оскарі».

Також видаляються повідомлення користувачів про Чжао в соцмережах Weibo, Wechat і Zhihu.

Серед великих державних ЗМІ Китаю про перемогу Чжао на «Оскарі» написав тільки англомовний таблоїд Global Times («Хуаньцю шибао»), який закликав режисера в своєму матеріалі «стати більш зрілою» і «уникати непорозумінь».

Фільм «Земля кочівників» був удостоєний головних нагород Американської і Британської кіноакадемій, «Золотого глобуса», а також Венеціанського кінофестивалю. Сама Хлоя Чжао стала другою - після Кетрін Бігелоу - в історії жінкою, яка отримала режисерський «Оскар».