Китай 8 лет хранил образцы COVID-19 в лабораториях

COVID-19 хранился еще в лаборатории КНР несколько лет

Похожий на спровоцировавший пандемию коронавирус находился в Уханьском института вирусологии с 2012-го года. Вполне может быть, что он вырвался наружу именно оттуда, но получив перед этим модификацию.

Как утвреждают журналисты британского издания The Sunday Times, об этом свидетельствуют диссертации двух врачей из Китая.

Они изучали госпитализацию шестерых мужчин, которые попали в больницы с тяжелой пневмонией в 2012-м после работы в заброшенном медном руднике.

Задачей заболевших была очистка шахты от экскрементов летучих мышей.

Симптомы зараженных напоминали SARS-CoV-1, но при этом сам ход болезни отличался от классической клинической картины атипичной пневмонии. Тогда трое из госпитализированных скончались от осложнений вируса, а в крови четырех из шести больных были обнаружены антитела к неизвестному науке коронавирусу.

В трудах изучавших шахту ученых задокументировано обнаружение многих коронавирусов. Среди них - похожий на SARS-CoV-1 штамм.

Как утверждают работники лондонского СМИ, ссылаясь на бывшего главу британской разведки MI6 Ричарда Дирлава, SARS-CoV-2 может иметь искусственное проихождение. Ключевые его элементы были интегрированы в вирус, а не эволюционировали естественным образом.

- Китайские ученые при изучении коронавируса у летучих мышей могли модифицироовать вирус. После этого уже готовая к заражению людей инфекция вырвалась из лаборатории.

Напомним, в конце прошлого-начале этого года китайские власти скрывали от всего мира то, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. При этом в ВОЗ также недооценивали угрозу и рассказывали о "находящейся под контролем ситуации".

Позже выяснилось, что первые случаи заражения COVID-19 встречались в Европе еще осенью 2019-го, но тогда не были зарегистрированы, поскольку медики и ученые еще не знали о существовании вируса.