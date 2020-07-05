Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

Китай 8 лет хранил образцы COVID-19 в лабораториях

Вчера, 15:00
COVID-19 хранился еще в лаборатории КНР несколько лет - фото 1
COVID-19 хранился еще в лаборатории КНР несколько лет

Похожий на спровоцировавший пандемию коронавирус находился в Уханьском института вирусологии с 2012-го года. Вполне может быть, что он вырвался наружу именно оттуда, но получив перед этим модификацию.

Как утвреждают журналисты британского издания The Sunday Times, об этом свидетельствуют диссертации двух врачей из Китая.

В Греции задержали 17 украинцев, которые несмотря на запрет прилетели на отдых (ВИДЕО)

Они изучали госпитализацию шестерых мужчин, которые попали в больницы с тяжелой пневмонией в 2012-м после работы в заброшенном медном руднике.

Задачей заболевших была очистка шахты от экскрементов летучих мышей.

Симптомы зараженных напоминали SARS-CoV-1, но при этом сам ход болезни отличался от классической клинической картины атипичной пневмонии. Тогда трое из госпитализированных скончались от осложнений вируса, а в крови четырех из шести больных были обнаружены антитела к неизвестному науке коронавирусу.

В трудах изучавших шахту ученых задокументировано обнаружение многих коронавирусов. Среди них - похожий на SARS-CoV-1 штамм.

Как утверждают работники лондонского СМИ, ссылаясь на бывшего главу британской разведки MI6 Ричарда Дирлава, SARS-CoV-2 может иметь искусственное проихождение. Ключевые его элементы были интегрированы в вирус, а не эволюционировали естественным образом.

- Китайские ученые при изучении коронавируса у летучих мышей могли модифицироовать вирус. После этого уже готовая к заражению людей инфекция вырвалась из лаборатории.

Напомним, в конце прошлого-начале этого года китайские власти скрывали от всего мира то, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. При этом в ВОЗ также недооценивали угрозу и рассказывали о "находящейся под контролем ситуации".

Позже выяснилось, что первые случаи заражения COVID-19 встречались в Европе еще осенью 2019-го, но тогда не были зарегистрированы, поскольку медики и ученые еще не знали о существовании вируса.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Китай Пандемия коронавируса карантин Новости Мир
The Sunday Times
Другое на тему
Путинские нелюди снова убивают в Евросоюзе - фото 1
В Вене гражданин России застрелил главного свидетеля по делу об убийстве Окуевой
Вчера, 14:00
Украинцы надеялись отдохнуть в Греции и забили на запреты - фото 1
В Греции задержали 17 украинцев, которые несмотря на запрет прилетели на отдых (ВИДЕО)
Вчера, 13:00
Украина проигрывает борьбу с коронавирусом - фото 1
В Украине почти 50 тысяч человек заразились коронавирусом
Вчера, 11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30