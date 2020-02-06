Умер легендарный актер Кирк Дуглас

Великий Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Великому голливудскому актеру было 103 года.

Утром 6 февраля пришли печальные известия из США.

В возрасте 103 лет ушёл из жизни актёр «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын - не менее великий актер Майкл Дуглас.

"Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чей приверженность справедливости и причины, по которым он верил, устанавливают стандарт для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Екатерины, замечательным свекром, для его внуков и правнуков их любящим дедом, и для его жены Анны замечательным мужем", - написал Майкл Дуглас в инстаграм.

Сын еврейских беженцев из Российской империи был четвертым ребенком в семье, однако сумел стать звездой мирового уровня в Голливуде.

Среди наиболее известных работ актёра — «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956) и «Тропы славы» (1957). Всего он снялся в более чем 200 фильмах.

Самым знаменитым фильмом Дугласа-старшего был пеплум Стенли Кубрика «Спартак» (1960), который задал тренд для исторических боевиков на цылые поколения.

В 1996-м Кирк Дуглас полчил почётного «Оскара», в 1999-м — премию за достижения всей жизни от Гильдии актёров.