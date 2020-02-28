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Кипрский суд заморозил активы Новинского в Крыму

13:00
Кипрский суд заморозил активы завода Новинского в Балаклаве - фото 1
Кипрский суд заморозил активы завода Новинского в Балаклаве

В четверг, 27 февраля, стало известно о решении Кипрского окружного суда Никоссии в пользу компании "Инвестохиллз Веста", которая купила у Фонда гарантирования вкладов активы обанкроченного банка Вадима Новинского.

Поскольку же выбить долги с регионала оказалось невозможным, представители компании решили арестовывать связанную с ним недвижимость.

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Под удар попала оформленная на родного брата Новинского Ашота Малхасяна Kagerol Holdings Limited. Именно эта фирма принадлежит Новинскому и контролирует работающие в Крыму ЗАО "Балаклавское рудоуправление имени Горького".

Как сказано на сайте "Инвестохиллз Веста", кипрский суд запретил проводить любые операции с активами и имуществом компании недобитого православного берсерка, так что теперь дела у крымской фирмы Новинского пойдут ещё хуже.

А с учетом репутации "Инвестохиллз", которая считается лидером на украинском рынке по урегулированию проблемных долгов, это практически гарантировано.

В данный же момент "Балаклавское рудоуправление" можно назвать весьма успешным предприятием, которое приносит братьям десятки миллионов долларов прибыли в год. Выручка над которым Новинский сохранил контроль через своего родного брата Малхасяна, — успешное предприятие, приносящее братьям на оккупированном полуострове Крым десятки миллионов долларов ежегодно.

Так, по итогам 2018-го выручка "Балаклавского рудоуправления", составила около 36 миллионов у.е, из которых Новинский заплатил оккупантам почти восемь лямов долларов налогов.

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Вадим Новинский Партия Регионов суд Кипр терроризм Оккупация Крыма арест имущества Новости Украина
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