Кінець Ради Європи

Зовнішня політика української влади зазнала банкрутства

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, что запопадливість євродепутатів, що дали згоду на повернення окупантів до ПАРЕ, є початком кінця Ради Європи.

По-перше, рішення ПАРЄ про повернення російської делегації - це кінець Ради Європи. Бо метою створення Ради Європи було «зміцнення миру на засадах справедливості» і «відданість духовним та моральним цінностям, які є справжнім джерелом особистої свободи і демократії». А європейські політики прийняли мету Росії - війна, жодної справедливості, антицінності, жодної свободи, жодної демократії.

По-друге, зняття санкцій з російської делегації означає, що «антипутінської коаліції» не існує. Більшість європейських держав є союзниками Росії, а не України.

По-третє, оскільки антипутінської коаліції нема, то і Путіна обдурювати більше не треба. Україна більше не повинна виконувати політичну частину Мінських домовленостей з усіма особливими статусами і амністіями. Нагадаю, що чотири роки українська влада і міжнародні партнери переконували нас, що закон про особливий статус для окупованих територій і відповідні зміни до Констититуції потрібні виключно для того, щоб «обдурити Путіна» і підтримувати санкції «антипутінською коаліцією».

По-четверте, голосування в ПАРЄ на користь Росії означає, що зовнішня політика попередньої влади зазнала банкрутства. Сьогодні бідкання стосовно рішення ПАРЄ апологетів Мінська є щонаймнше дивними: вони або взагалі не розбираються в зовнішній політиці, або замість Путіна всі ці роки обдурювали українців.

По-п‘яте, це сигнал для нової влади - у світі працює не сила права, а право сили. Слабшого просто знищують, бажано його ж руками. Тому альтернатива лише одна - ставати сильними і диктувати свої умови.

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