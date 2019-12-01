Киевский суд в четвертый раз восстановил скандального ректора медуниверситета Амосову

Амосова в четвертый раз восстановилась через суд

Устроившая дикую бойню за хлебную должность главы Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Амосова снова выиграла судебный иск о своем восстановлении.

Отстраненная стараниями Уляны Супрун за коррупционные схемы и провалы в непосредственно рабочей деятельности получила возможность вернуться в университет.

Более того, как свидетельствует постановление Печерского районного суда столицы, служители Фемиды решили еще и вернуть нанимавшей титушек Амосовой зарплату "за вынужденные прогулы".

Согласно документу, то ли ректор, то ли нет получит без малого 278 тысяч гривен.

Об этом сама Ирина Амосова заявила на своей странице в Facebook в пятницу. А поскольку никто из действующего минздрава не объявил о подготовке апелляции, судя по всему, представительница старой прогнившей системы на самом деле вновь возглавит университет.

"Суд восстановил меня в должности ректора НМУ им. Богомольца. Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельской рвдою Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца", - отметила Амосова.

Напомним, впервые уволили Амосову 30 марта прошлого года после результата проверки деятельности министерской комиссией. Чиновники признали работу ректора неудовлетворительной, поэтому в минздраве и решили разорватьс ней контракт. Тем не менее, мирно уходить с должности женщина не захотела, организовала блокировку деятельности ВУЗа, а также восстановилась через суд.

В третий раз скандальную коррупционершу уволили 8 января этого года, когда Уляна Супрун подписала документ о разрыве контракта с ней. Сама бывшая глава университета утвержает, что 10 числа к ней в клинику пришли люди, которые ознакомили ее с приказами об увольнении как с должности ректора университета, так и с должности профессора кафедры.