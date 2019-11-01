Киевский суд освободил предателя Украины, бывшего "министром охраны здоровья" в Крыму

Михальчевский вышел из-под домашнего ареста под личное обязательство

Коллаборант Пётр Михальчевский имеет все шансы избежать наказание за своё преступление и вместо 15 лет тюрьмы получить максимум условный срок. А то и вовсе сбежать из страны.

В четверг, 31 октября, экс-"министр" захваченного русскими полуострова был отпущен под личное обязательство судьями Днепровского районного суда Киева.

Ранее обвиняемый в государственной измене пособник Путина находился под домашним арестом, поскольку вернувшийся в Украину после победы Зеленского Андрей Портнов добился отмены содержания под стражей обвиняемых в столь тяжких преступлениях.

Более того, вина Михальчевского в инкриминируемом ему правонарушении очевидна, ведь налицо факт службы на оккупационную администрацию Кремля.

Адвокаты террориста, который в марте 2014-го стал "министром", подтвердили информацию об освобождении своего подзащитного.

С учетом того, что ватник помимо "госслужбы" на Москву занимался ещё и созданием схемы изъятия украинских паспортов у жителей оккупированного Крыма, решение судей проявить к нему милость и вовсе выглядит диким.

Более того, коллаборант признаёт свою вину, но не считает это госизменой, аргументируя тем, что его выбирали на должность предатели из Верховной Рады Крыма "по украинским законам".

Сам же ватник сейчас вполне неплохо живет в Киеве.

Он устроился на работу в клинику "Оксфорд Медикал".