Киевский "минер" храмов найден и обезврежен

16:30 28 апреля,

Полиция на страже

Мужчина, который попытался испортить Пасху киевлянам, схвачен и будет сурово наказан. Во всяком случае, надежда на это есть.

В субботу, 27 апреля, новость о том, что Владимирский кафедеральный собор заминирован, а все остальные христианские храмы и почему-то синагоги столицы на Пасху будут взорваны, стала неприятным известием для всех религиозных жителей Киева.

Все-таки Пасха - большой праздник и многие считают необходимым посетить церковную службы хотя бы раз в год именно в этот день. Потому мишень телефонного террориста была выбрана очень четко.

Конечно, обещание взорвать все храмы попахивало шизофренией - с этим не смогли справиться даже коммунисты за 70 лет, однако полиция все равно была обязана отреагировать и проверить - безопасный ли храмы.

Параллельно с этим была проведена спецоперация по выявлению "шутника". Телефонный террорист оказался идиотом - и его задержали рядом с таксофоном, из которого он звонил часом ранее, - рапортует пресс-служба Нацполиции.

Оказалось, что он уже совершал ранее подобные звонки, но почему-то не был наказан должным образом и не исправился.

Будем надеяться, что теперь телефонного хулигана, пытавшегося запугать тысячи киевлян теперь накажут сообразно его злодеяними. А полицейским - большой респект.

Отметим, что "телефонный терроризм" - огромная проблема для Украины, если раньше таким промышляли в основном душевно больные или несмышленные дети, то теперь "минирование" стало оружие гибридной войны и всячески поощрается спецслужбами России.