Киевские судьи по иску Портнова отменили все праздники по случаю юбилеев лидеров ОУН-УПА

Портнов побеждает в судах

Одиозный пророссийский деятель и соратник беглого экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов продолжает безнаказанно вести работу против Украины.

На сей раз адепт "русского мира" сумел отменить запланированные в Киеве праздничные мероприятия, посвященные ряду юбилеев лидеров украинского националистического движения.

Об этом в четверг, 12 марта, заявили в Окружном админсуде Украины, отметив, что служители Фемиды посчитали аргументы ватоголового юриста обоснованным.

Как утверждают в ведомстве, по итогам начала рассмотрения иска Портнова, ОАСК остановил действие распоряжения Киевского горсовета о праздновании юбилеев Василия Галасы, Василия Сидора, Уласа Самчука и других участников ОУН-УПА:

- Окружной административный суд Киева считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного решения Киевского городского совета с учетом имеющихся признаков очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения.

Постановление служителей Фемиды, которые помогают Портнову добиться очередной победы, является временным до рассмотрения дела по существу. Впрочем, именно с такими формулировками и удобно срывать проукраинские мероприятия, поскольку судьи за них никакой ответственности не несут.

Решешие же КГГА о проведении 120-летия со дня рождения - ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича, 100-летия со дня рождения полковника УПА Василия Галасы и 130-летия с рождения председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника было принято 27 февраля.