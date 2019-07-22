"Вконтакте" разрешат?: в СНБО дали ответ

Вконтакте разрешат?: в СНБО дали ответ

После победы на выборах Владимира Зеленского, в сети стали распространяться слухи о снятии блокировки "Вконтакте" и "Одноклассники". В СНОБО решили прояснить ситуацию.

"В соответствии с Законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкций принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украина", - сообщил глава СНБО Александр Данилюк.

И подчеркнул следующее.

"Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами Президента санкций, в соответствии с решениями СНБО Украины осуществляет Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины".

Напомним, российские соцсети попали под запрет в 2017 г. Однако это не помешало "ВК" и "ОК" оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине. Правда, в последнее время она становится все меньше и меньше.

Во-первых, многие нашли замену этим ресурсам, во-вторых, после ухода Павла Дурова "ВК" переживает огромный кризис идей.

Напомним, сеть "Вконтаке" поздравила россиян с Новым годом на украинском языке.