Киевлянин угнал машину иностранного посла и пожалел – ФОТО

Киевлянин угнал машину иностранного посла и пожалел – ФОТО

Во вторник, 9 июня, в Киеве пьяный мужчина проник на территорию резиденции иностранного посла и похитил его автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 9 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный перепрыгнул через забор посолькой резиденции, угнал внедорожник "Мицубиси Паджеро" и на ходу снес ворота. Позже преступник попал в ДТП на Андреевском спуске и скрылся, покинув авто. Но пробыл он на свободе недолго.

"Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сообщил генерал Нацполиции Андрей Крищенко.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту преступления полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

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