Киевлянин похитил и убил бывшую жену, чтобы завладеть ее деньгами

Авто погибшей

Ужасающий своей жестокостью и цинизмом случай произошел в Киеве. 15 октября пропала жительница столица Елена Лисовая. Женщина уехала на своем Range Rover и пропала.

Днем 15 октября матери Лисовой пришло сообщение, что ту похитил бывший муж, с которым та не жила уже 5 лет, и увез в неизвестном направлении. Подруга забила тревогу и сообщила в полицию.

Копы задержали бывшего мужа Елены Лисовой, который в итоге признался, что случилось.

Оказалось, что он вместе с сообщником решили похитить Лисовую и убить, а затем завладеть ее имуществом. У женщины - успешный строительный бизнес, на который положили глаз преступники.

Как установило следствие - утром 15 октября Лисовая завезла ребенка в детский сад, а затем поехала на встречу, которую ей назначил бывший муж.

Женщину заковал в наручники и забил до смерти бывший муж

"Бывший муж позвонил потерпевшей и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район Киева). Около 15:30 женщина прибыла на встречу на автомобиле Land Rover Discovery. В дальнейшем, пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области", - говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

Сообщники увезли Лисовую в глубь леса, где забили ее до смерти. Забрав все ценные вещи потерпевшей, злоумышленники завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

Преступники оказались жестокими, но тупыми - они не забрали у женщины телефон и она смогла отправить сообщение маме. Оно не спасло ей жинь, однако помогло раскрыть преступление. И теперь убийцы получать по заслугам.

19.10.2019 по согласованию местной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. 21 октября им будет избрана мера пресесения.