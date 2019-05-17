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Киевляне требуют назвать улицы в честь "погибших" чернобыльских дайверов, но они выжили

Вчера, 12:00
Чернобыльских дайверов предлагают наградить "посмертно" - фото 1
Чернобыльских дайверов предлагают наградить "посмертно"

К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также с выходом сериала HBO о страшной трагедии украинцы вспомнили о героях-ликвидаторах. Правда, в несколько диком формате, не разбираясь в фактах.

Историю так называемых "Чернобыльских дайверов" пользователи соцсетей вспомнили и начали обсуждать буквально пару дней назад, когда вышла соответствующий эпизод сериала.

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Вклад Бориса Баранова, Валерия Беспалова и Алексея Ананенко в недопущение термобарического взрыва, который был способен разнести всю АЭС, сложно переоценить. А поскольку тогда еще молодые люди совершили настоящий подвиг, отправившись в затопленный радиоактивной водой подвал, их история сразу же обросла легендами.

Киевляне требуют назвать улицы в честь 'погибших' чернобыльских дайверов, но они выжили - фото 181134

По некоторым версиям все открывшие клапаны и слившие воду из бассейна ликвидаторы, умерли едва ли не через неделю после работы. Только это неправда. Борис Баранов скончался лишь в 2005 году, а остальные его коллеги живы до сих пор. Но разбираться с этим фактом мало кто хочет. Тем более, автор петиции на сайте Киевсовета Борис Новожилов, который предложил властям столицы назвать улицы в честь имен "погибших". А для более красочного описания ситуации и вовсе скопировал текст неизвестного автора с описанием цинковых гробов и тайного захоронения героев в Москве.

Эпичная ситуация, в общем. Хотя, идея-то и неплохая, ведь почему бы не изменить топонимы в рамках декоммунизации, и не назвать улицы в честь самоотверженных участников тех событий.

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