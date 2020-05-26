График отключения горячей воды с 12 мая 2020 в Киеве

Когда вам отключат горячую воду - вы будете знать, что делать / kte.kmda.gov.ua

С потеплением киевляне традиционно сталкиваются с испытанием в виде отключения горячей воды. Воду обязательно отключат - это вопрос времени. Где и когда это случится - читайте на Без Табу.

Почему отключают горячую воду

Каждый год коммунальные власти столицы сообщают, что отключать нужно. Мотивируют это необходимостью ремонта и проверки коммуникаций. Пресс-служба "Киевтеплоэнерго" гордо именует это "испытаниями"

Справедливости ради, логика в этом есть - трубы в Киеве во многих районах до сих пор старые и не менялись с прошлого века. Что бывает, когда трубы не менять - все видели осенью 2019, когда вся площадь Лыбедская и окрестности, включая ТРЦ Оушен Плаза, превратились в филиал коммунального ада. Или же, когда в кипяток провалилась машина на углу Саксаганского и Шота Руставели и только чудом серьезно никто не пострадал.

Почему отключают горячую воду - объяснение коммунальщиков:

В последнее время трубы в Киеве действительно начали менять - например, в прошлом году основательно взялись за спальные районы. Правда, как всегда сроки были не совсем те, что заявлялись. Вернее, совсем не те. Причини у такого было несколько - тут и объективные, и специфические, свзяанные с головотяпством, криворукостью, а где-то и с коррупцией. Куда же без нее в Киеве в наше время.

Отключения горячей воды в 2020

В 2020 отключать горячую воду в Киеве начале в апреле, едва дождавшись окончания отопительного сезона.

Однако коррективы внесла карма 2020 года в виде карантина и коронавируса. Также постаралась непонятная погода - то тепло, то холод. В таких условиях лишать людей горячей воды было не особо гуманно, тем более, что местные выборы на носу.

В общем, с понедельника, 25 мая, воду начали возвращать. "Киевтеплоэнерго" согласно графику (обещали две недели - и не обманули) возобновил поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном. В общем 2,6 тысячи многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).

Сообщается, что за время, пока не было воды, коммунальщикам удалось выявить и устранить 300 повреждений теплосетей.

"Состоянием на сегодня мы опробовали 25% магистральных теплосетей и 50% теплосетей квартальных котельных Киева. Работы ведутся с соблюдением графика, утвержденного КГГА", - сообщил директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

Однако повезло не всем киевлянам. Как минимум месяц, официально - до 5 июня 2020 горячее водоснабжение будет отключено на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева - это зона действия ТЭЦ-5 та СТ-1.

Список адресов по районам Киева, по которым будет отсутствовать горячая вода в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и ремонтных работ на ТЭЦ-5 в период с 19 мая по 05 июня 2020:

Как найти свой дом, улицу и узнать, когда воду отключат у вас?

Адреса домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение - на сайте Киевтеплоэнерго.

Также информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на дверях подъездов домов.

Причины отключения горячей воды также в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

Что делать тем, кто остался без горячей воды

Лучшим решением по-прежнему является БОЙЛЕР.

Другие варианты - покупка своего дома или дачи, а также переезд в районы, где уже вернули горячую воду - будут более затратными.

Также можно посоветовать закаляться или вернуться к дедовским методикам с тазиком и кипячением воды на плите.

Внимание, не пытайтесь обмануть коммунальщиком и переждать отключение кипяточка вообще не моясь. Это тупиковый путь, хотя он и поможет удерживать социальную дистанцию.